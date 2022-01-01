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Карим Мирхадиев
Карим Мирхадиев
О персоне
Фильмография
Карим Мирхадиев
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Дата рождения
29 июля 1954
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Бухара, СССР (Узбекистан)
Биография Карима Мирхадиева
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Фильмография Карима Мирхадиева
Стойкость
драма
2017, Узбекистан
7.0
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