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7.6
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Фильмы
До свидания, Джонни
7.6
До свидания, Джонни
, 2020
Goodbye, Johnny
Болгария / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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7.6
В ролях
Deyan Georgiev
Georgy Kermenski
Petya Silyanova
Christiana Stoimenova
Todor Tanchev
Режиссер
Константин Буров
Сценарист
Marin Damyanov
Композитор
Minko Lambov
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Болгария
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2020
Премьера в мире
5 мая 2023
Дата выхода
5 мая 2023
Болгария
Сборы в мире
$2 023
Производство
Doli Media Studio
Другие названия
Goodbye, Johnny, Сбогом, Джони
Еще
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Обновлено 5 мая 2025
Отзывы о фильме
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