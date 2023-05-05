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Постер фильма До свидания, Джонни
7.6
Киноафиша Фильмы До свидания, Джонни
7.6

До свидания, Джонни

, 2020
Goodbye, Johnny
Болгария / драма / 18+
Постер фильма До свидания, Джонни
7.6

В ролях

Deyan Georgiev
Georgy Kermenski
Petya Silyanova
Christiana Stoimenova
Todor Tanchev
Режиссер Константин Буров
Сценарист Marin Damyanov
Композитор Minko Lambov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Болгария
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 5 мая 2023
Дата выхода
5 мая 2023 Болгария
Сборы в мире $2 023
Производство Doli Media Studio
Другие названия
Goodbye, Johnny, Сбогом, Джони

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 5 мая 2025

Отзывы о фильме

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