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Прекрасная Хелен
Киноафиша Фильмы Прекрасная Хелен
Beautiful Helen

Прекрасная Хелен, 2022

2022 / Грузия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Режиссер
Георге Овашвили
В ролях
Гивико Бараташвили
Русудан Болквадзе
Натия Чиквиладзе
Василий Габашвили
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прекрасная Хелен 1 постер
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