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Прекрасная Хелен
Beautiful Helen
Прекрасная Хелен, 2022
2022 / Грузия
6.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
драма
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6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2022
Режиссер
Георге Овашвили
В ролях
Гивико Бараташвили
Русудан Болквадзе
Натия Чиквиладзе
Василий Габашвили
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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