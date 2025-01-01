И в «Клоне», и в «Великолепном веке»: раскрыто, какую траву принимали Жади и наложницы Сулеймана, чтобы не забеременеть

Сулейман все-таки пощадил близкого друга? Судьба реального Ибрагима из «Великолепного века» до сих пор вызывает вопросы

На IMDb фильм уже получил 7 баллов: инсайдеры раскрыли дату онлайн-премьеры «Голого пистолета» с Нисоном и Андерсон

За такие проступки давно бы исчезла в Босфоре: Хюррем в «Великолепном веке» чудом все сходило с рук — и вот почему

Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница

ИИ решил выбрать лучшую экранизацию «Мастера и Маргариты» и... сломался: Кара, Бортко и Локшин нейронку разочаровали — ругает даже Безрукова

Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь

Скрытых смыслов в «Унесенных призраками» хватит на диссертацию: разобрали шедевр Миядзаки по полочкам (и доказали его уникальность)

О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась

3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»