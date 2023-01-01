Хадик, 2023

Жанр: боевик приключения биография В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Исторический фильм о жизни Андраша Хадика. Развернуть Продолжительность 1 час 47 минут Год выпуска 2023 Режиссер Янош Сикора В ролях Жолт Трилл Арон Молнар Томас Строу Дьёзё Сабо Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат