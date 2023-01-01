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Хадик
Hadik
Хадик, 2023
2023 / Венгрия
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Жанр:
боевик
приключения
биография
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О фильме
Исторический фильм о жизни Андраша Хадика.
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Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2023
Режиссер
Янош Сикора
В ролях
Жолт Трилл
Арон Молнар
Томас Строу
Дьёзё Сабо
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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