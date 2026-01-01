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Александр Сексан Aleksandar Seksan
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Александр Сексан

Aleksandar Seksan

Дата рождения
24 августа 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Balkanika: Dark Side 8.5
Balkanika: Dark Side (2025)
The Pavilion 7.4
The Pavilion (2025)
Праздничная доска 7.1
Праздничная доска (2022)

Фильмография Александр Сексан

Жанр
Год
Balkanika: Dark Side 8.5
Balkanika: Dark Side Balkanika: Tamna Strana
боевик, комедия, криминал 2025, Босния и Герцеговина
The Pavilion 7.4
The Pavilion Paviljon
комедия, драма 2025, Босния и Герцеговина / Хорватия / Македония / Сербия / Черногория
Праздничная доска 7.1
Праздничная доска Praznik rada
драма 2022, Босния и Герцеговина / Хорватия / Македония / Черногория / Сербия
Ясмина 6.2
Ясмина Jasmina
драма 2010, Босния и Герцеговина
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