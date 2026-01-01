Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Сексан
Aleksandar Seksan
Киноафиша
Персоны
Александр Сексан
Александр Сексан
Aleksandar Seksan
Дата рождения
24 августа 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.5
Balkanika: Dark Side
(2025)
7.4
The Pavilion
(2025)
7.1
Праздничная доска
(2022)
Фильмография Александр Сексан
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2025
2022
2010
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
8.5
Balkanika: Dark Side
Balkanika: Tamna Strana
боевик, комедия, криминал
2025, Босния и Герцеговина
7.4
The Pavilion
Paviljon
комедия, драма
2025, Босния и Герцеговина / Хорватия / Македония / Сербия / Черногория
7.1
Праздничная доска
Praznik rada
драма
2022, Босния и Герцеговина / Хорватия / Македония / Черногория / Сербия
6.2
Ясмина
Jasmina
драма
2010, Босния и Герцеговина
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение
Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667