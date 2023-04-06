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Постер фильма Ажар
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Ажар

, 2023
Кыргызстан / драма / 18+
Постер фильма Ажар

О фильме

Трагичная история взросления девушки по имени Ажар, которая в детстве потеряла родителей.

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 6 апреля 2023
Дата выхода
6 апреля 2023 Кыргызстан 16+

Рейтинг фильма

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Обновлено 4 апреля 2023

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