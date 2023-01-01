Ажар, 2023

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о выходе в прокат О фильме Трагичная история взросления девушки по имени Ажар, которая в детстве потеряла родителей. Развернуть Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2023 Режиссер Курманкулов Нуркамил Все актеры и съемочная группа 1 постер

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