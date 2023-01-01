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Ажар
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Ажар, 2023

2023 / Киргизия
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О фильме

Трагичная история взросления девушки по имени Ажар, которая в детстве потеряла родителей.

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Курманкулов Нуркамил
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ажар 1 постер
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