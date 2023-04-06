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Ажар
Ажар
, 2023
Кыргызстан / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
О фильме
Трагичная история взросления девушки по имени Ажар, которая в детстве потеряла родителей.
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Детали фильма
Страна
Кыргызстан
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
6 апреля 2023
Дата выхода
6 апреля 2023
Кыргызстан
16+
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
1
голос
Обновлено 4 апреля 2023
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