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Ажар
Ажар, 2023
2023 / Киргизия
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Жанр:
драма
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О фильме
Трагичная история взросления девушки по имени Ажар, которая в детстве потеряла родителей.
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Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Режиссер
Курманкулов Нуркамил
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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