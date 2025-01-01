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Дело Теслы
Дело Теслы, 2022: актеры и роли
Дело Теслы, 2022: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Хадживасилев
Andrey Hadjivasilev
В ролях
Мартин Паунов
Martin Paunov
Полли Иванова
Polly Ivanova
Неда Спасова
Neda Spasova
Мартин Гяуров
Martin Ghiaurov
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