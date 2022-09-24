Дело Теслы, 2022

Подающий надежды молодой изобретатель Тони работает над созданием беспроводного электрического устройства, вдохновленного эксцентричным гением Николы Теслы. Тони твердо верит, что его открытие позволит решить глобальный энергетический кризис. К его огромному разочарованию, он вынужден отправиться в летний лагерь вместе со своими одноклассниками. Тони приглашает свою близкую подругу и соседку Райю, которая, оставшись одна с вечно путешествующими родителями, с радостью принимает его предложение. Выживание на природе – не единственное препятствие, которое придется преодолеть Тони. Лидер местных скаутов Виктор, завидующий Тони, решает разрушить его научные попытки и завоевать расположение Раи, пока она разгадывает тайну загадочного оборотня, бродящего по близлежащему лесу.
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|B
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