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Постер фильма Дело Теслы
8.5
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8.5

Дело Теслы

, 2022
The Tesla Case
Болгария / приключения, комедия, семейный / 18+
Постер фильма Дело Теслы
8.5

О фильме

Подающий надежды молодой изобретатель Тони работает над созданием беспроводного электрического устройства, вдохновленного эксцентричным гением Николы Теслы. Тони твердо верит, что его открытие позволит решить глобальный энергетический кризис. К его огромному разочарованию, он вынужден отправиться в летний лагерь вместе со своими одноклассниками. Тони приглашает свою близкую подругу и соседку Райю, которая, оставшись одна с вечно путешествующими родителями, с радостью принимает его предложение. Выживание на природе – не единственное препятствие, которое придется преодолеть Тони. Лидер местных скаутов Виктор, завидующий Тони, решает разрушить его научные попытки и завоевать расположение Раи, пока она разгадывает тайну загадочного оборотня, бродящего по близлежащему лесу.

В ролях

Мартин Паунов
Tony
Полли Иванова
Raya
Неда Спасова
Miss Ani
Мартин Гяуров
Mister Veselinov
Boris Minkov
Viktor
Raya Georgieva
Mila
Fani Uzunova
Nora
Yoan Stoykov
Deian
Dean Stoykov
Dilian
Lyuben Chatalov
Hermit
Режиссер Андрей Хадживасилев
Сценарист Viktoria Penkova
Композитор Георгий Стрезов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Болгария
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 24 сентября 2022
Дата выхода
31 марта 2023 Болгария B
16 октября 2023 Сербия
26 октября 2023 Черногория
Сборы в мире $113 070
Производство Incoms Project, Revive Vision
Другие названия
The Tesla Case, Die Tesla-Akte, Sluchayat Tesla, Случаят Тесла

Рейтинг фильма

8.5
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 3 апреля 2023

Отзывы о фильме

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