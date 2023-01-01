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Дело Теслы
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The Tesla Case

Дело Теслы, 2022

2022 / Болгария
9.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 9.2
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О фильме

Подающий надежды молодой изобретатель Тони работает над созданием беспроводного электрического устройства, вдохновленного эксцентричным гением Николы Теслы. Тони твердо верит, что его открытие позволит решить глобальный энергетический кризис. К его огромному разочарованию, он вынужден отправиться в летний лагерь вместе со своими одноклассниками. Тони приглашает свою близкую подругу и соседку Райю, которая, оставшись одна с вечно путешествующими родителями, с радостью принимает его предложение. Выживание на природе – не единственное препятствие, которое придется преодолеть Тони. Лидер местных скаутов Виктор, завидующий Тони, решает разрушить его научные попытки и завоевать расположение Раи, пока она разгадывает тайну загадочного оборотня, бродящего по близлежащему лесу.

9.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 9.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Андрей Хадживасилев
В ролях
Мартин Паунов
Полли Иванова
Неда Спасова
Мартин Гяуров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дело Теслы 1 постер
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