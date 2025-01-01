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Возмутительный класс
Возмутительный класс, 1975: актеры и роли
Возмутительный класс, 1975: актеры и роли
О фильме
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Вся информация о фильме
Режиссер
Эртем Эгилмез
Ertem Egilmez
В ролях
Кемаль Сунал
Kemal Sunal
Мюнир Озкул
Münir Özkul
Халит Акчатепе
Halit Akçatepe
Тарик Акан
Tarık Akan
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