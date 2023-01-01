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Возмутительный класс Возмутительный класс
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Hababam Sinifi

Возмутительный класс, 1975

1975 / Турция
9.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 9.2
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О фильме
«Класс хаоса», он же Возмутительный Класс — сборище «ослов-переростков», парней, от которых их родители избавились, отправив в частный колледж и практически забыв об их существовании, ограничиваясь отправкой платы за обучение.
9.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 9.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1975
Режиссер
Эртем Эгилмез
В ролях
Кемаль Сунал
Мюнир Озкул
Халит Акчатепе
Тарик Акан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Возмутительный класс 2 постера
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