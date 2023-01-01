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Возмутительный класс
Hababam Sinifi
Возмутительный класс, 1975
1975 / Турция
9.2
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10
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Рейтинг IMDb: 9.2
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Жанр:
комедия
драма
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О фильме
«Класс хаоса», он же Возмутительный Класс — сборище «ослов-переростков», парней, от которых их родители избавились, отправив в частный колледж и практически забыв об их существовании, ограничиваясь отправкой платы за обучение.
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9.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 9.2
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1975
Режиссер
Эртем Эгилмез
В ролях
Кемаль Сунал
Мюнир Озкул
Халит Акчатепе
Тарик Акан
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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