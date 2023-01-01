Возмутительный класс, 1975

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о выходе в прокат О фильме «Класс хаоса», он же Возмутительный Класс — сборище «ослов-переростков», парней, от которых их родители избавились, отправив в частный колледж и практически забыв об их существовании, ограничиваясь отправкой платы за обучение. Развернуть 9.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 9.2 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 1975 Режиссер Эртем Эгилмез В ролях Кемаль Сунал Мюнир Озкул Халит Акчатепе Тарик Акан Все актеры и съемочная группа 2 постера

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