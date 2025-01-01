Меню
Награды и номинации фильма Отважные капитаны 1937

Оскар 1938 Оскар 1938
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
