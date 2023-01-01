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Небесное захоронение Небесное захоронение
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Sky Burial

Небесное захоронение, 2014

2014 / Корея
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О фильме

Человеческая история и культурная одиссея в одном лице, повествование разворачивается перед глазами мальчика-монаха, живущего в отдаленном районе Мустанг в Непале, когда он совершает паломничество к своей тяжело больной бабушке. История исследует универсальные темы, такие как жизнь, смерть и загробная жизнь в уникальной обстановке отдаленной деревни, расположенной среди величественных Гималаев, и завершается погребением в небе, погребальным обычаем, когда умершего скармливают стервятникам. Присоединяйтесь к нам в этом интригующем и поучительном путешествии, поскольку мы разгадываем тайны тибетского буддизма и одной из самых неисследованных культур мира.

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Продолжительность 49 минут
Год выпуска 2014
Возраст 12+
Режиссер
Хо Бэк-кю
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Небесное захоронение 1 постер
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Небесное захоронение
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