Небесное захоронение, 2014

Человеческая история и культурная одиссея в одном лице, повествование разворачивается перед глазами мальчика-монаха, живущего в отдаленном районе Мустанг в Непале, когда он совершает паломничество к своей тяжело больной бабушке. История исследует универсальные темы, такие как жизнь, смерть и загробная жизнь в уникальной обстановке отдаленной деревни, расположенной среди величественных Гималаев, и завершается погребением в небе, погребальным обычаем, когда умершего скармливают стервятникам. Присоединяйтесь к нам в этом интригующем и поучительном путешествии, поскольку мы разгадываем тайны тибетского буддизма и одной из самых неисследованных культур мира.