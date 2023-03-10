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Постер фильма Небесное захоронение
Киноафиша Фильмы Небесное захоронение

Небесное захоронение

, 2014
Sky Burial
Южная Корея / документальный / 18+
Постер фильма Небесное захоронение

О фильме

Человеческая история и культурная одиссея в одном лице, повествование разворачивается перед глазами мальчика-монаха, живущего в отдаленном районе Мустанг в Непале, когда он совершает паломничество к своей тяжело больной бабушке. История исследует универсальные темы, такие как жизнь, смерть и загробная жизнь в уникальной обстановке отдаленной деревни, расположенной среди величественных Гималаев, и завершается погребением в небе, погребальным обычаем, когда умершего скармливают стервятникам. Присоединяйтесь к нам в этом интригующем и поучительном путешествии, поскольку мы разгадываем тайны тибетского буддизма и одной из самых неисследованных культур мира.

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 49 минут
Год выпуска 2014

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Обновлено 10 марта 2023

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