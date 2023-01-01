На берегах пленительных Невы, 1983

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о выходе в прокат О фильме Хроникально-поэтический фильм о Петербурге-Ленинграде. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 4 минуты Год выпуска 1983 Возраст 0+ Режиссер Илья Авербах В ролях Александр Демьяненко Все актеры и съемочная группа 1 постер

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