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Туча Туча
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Туча

Туча, 2020

2020 / Казахстан
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О фильме

 

В 1999 году жизнь подростка Темирлана казалась безоблачной: он жил в богатом доме вместе с любимыми родителями и сестрёнкой. Выходные дети нередко проводили время у своего дяди Алибека – ветерана Афганской войны, который как никто умел рассказывать истории.

Но всё изменилось, когда поздним вечером в их дом ворвались вооружённые люди в масках. Им нужны были деньги отца Темирлана, у которого был процветающий бизнес. Но они не пожелали оставлять свидетелей, расстреляв и взрослых, и детей. Спастись удалось лишь Темирлану, спрятавшемуся в кухонном шкафу.

Прошло 20 лет, и выросший Темирлан по-прежнему очень близок со своим дядей Алибеком, взявшим его на воспитание после трагедии. Тот прозвал племенника Тучей за хмурое выражение лица. Они вместе работают в администрации фитнес-клуба.

Однажды приходит новость, опять меняющая всю привычную жизнь героя. Из тюрьмы освободился убийца семьи Темиралана. Теперь мужчина хочет привести в действие план мести, который он разрабатывал многие годы.

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Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2020
Возраст 16+
Режиссер
Нияз Абдигапар
В ролях
Арман Шекимов
Мурат Бисенбин
Айнур Ниязова
Ержан Тусупов
Ержан Тусупов
Эдуард Табишев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Туча 1 постер
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