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Женские слезы Женские слезы
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Zhenskie slyozy

Женские слезы, 2006

2006 / Украина
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О фильме

Максим и Светлана 15 лет вместе. Он успешный тележурналист, она ведет рубрику «Женские слезы» в популярном женском журнале. Однажды Максим, готовя репортаж о влиятельной политике, знакомится с молодой девушкой по имени Елена и неожиданно страстно влюбляется в нее. Елена отвечает Максиму взаимностью, не подозревая, что он женат. Света случайно встречает Елену, которая через пару минут оказывается... любовницей мужа. Оба понимают, что Максим их обманул. Максим не готов выбирать между преданной женой и очаровательным любовником. Наконец, женщины принимают решение за него...

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Возраст 16+
Режиссер
Галина Кувивчак-Сахно
В ролях
Александр Лазарев мл
Александр Лазарев мл
Виктория Малекторович
Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко
Олеся Жураковская
Олеся Жураковская
Александр Даруга
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женские слезы 1 постер
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Женские слезы
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