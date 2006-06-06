Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Женские слезы
7.6
Киноафиша Фильмы Женские слезы
7.6

Женские слезы

, 2006
Zhenskie slyozy
Украина / мелодрама / 18+
Постер фильма Женские слезы
7.6

О фильме

Максим и Светлана 15 лет вместе. Он успешный тележурналист, она ведет рубрику «Женские слезы» в популярном женском журнале. Однажды Максим, готовя репортаж о влиятельной политике, знакомится с молодой девушкой по имени Елена и неожиданно страстно влюбляется в нее. Елена отвечает Максиму взаимностью, не подозревая, что он женат. Света случайно встречает Елену, которая через пару минут оказывается... любовницей мужа. Оба понимают, что Максим их обманул. Максим не готов выбирать между преданной женой и очаровательным любовником. Наконец, женщины принимают решение за него...

В ролях

Александр Лазарев мл
Александр Лазарев мл
Виктория Малекторович
Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко
Олеся Жураковская
Олеся Жураковская
Александр Даруга
Неведров Валерий Николаевич
Александр Бондаренко
Василий Баша
Ирма Витовская
Ирма Витовская
Виталий Линецкий
Режиссер Галина Кувивчак-Сахно
Сценарист Юлия Чернявская
Композитор Oleg Shak
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Украина
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 6 июня 2006
Дата выхода
6 июня 2006 Россия
11 ноября 2006 США
Производство Film.ua
Другие названия
Zhenskie slyozy, Женские слезы

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Пыльные шторы блэкаут больше не в моде: в Европе давно окна закрывают иначе — в России только начали
С первыми холодами тащу на дачу мешок угля: 5 минут – и на следующий год никакой затхлости в доме
В сентябре лью 2 капли на ватный диск – и замшевая обувь как новая: ни грязи, ни засаленностей
После «Чёрного зеркала» казалось, что удивить уже нечем: 3 фантастических фильма Netflix, которые снова в ТОПе
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
«Достойному сериалу — достойное продолжение»: после рейтинга 8,2 «Камбэк» с Петровым-Компотом вернется 2 раза
«Положь птичку!», а тест возьмите: только для знатоков «Берегись автомобиля» — продолжите 6 цитат без ошибок
Включите в сентябре — и осень официально начнется: 5 фильмов по версии ОККО, после которых хочется плед, чай и дождь за окном
Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше