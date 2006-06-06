Женские слезы, 2006

Максим и Светлана 15 лет вместе. Он успешный тележурналист, она ведет рубрику «Женские слезы» в популярном женском журнале. Однажды Максим, готовя репортаж о влиятельной политике, знакомится с молодой девушкой по имени Елена и неожиданно страстно влюбляется в нее. Елена отвечает Максиму взаимностью, не подозревая, что он женат. Света случайно встречает Елену, которая через пару минут оказывается... любовницей мужа. Оба понимают, что Максим их обманул. Максим не готов выбирать между преданной женой и очаровательным любовником. Наконец, женщины принимают решение за него...
|6 июня 2006
|Россия
|11 ноября 2006
|США