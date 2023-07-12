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Чарли и фантастическая четверка Чарли и фантастическая четверка
Киноафиша Фильмы Чарли и фантастическая четверка Отзывы о мультфильме «Чарли и фантастическая четверка»
Heroes of the Golden Masks Чарли и фантастическая четверка 2023 / Канада
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о мультфильме «Чарли и фантастическая четверка»

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Maxim Pogibelny 12 июля 2023, 12:42
Оценка
Отличный мультфильм про супергероев и при этом не лишённый юмора! У мульта крутая концепция, солидная анимация и проработанная мифология.
Чарли - остроумный, бездомный американский сирота, который волшебным образом переносится в древнее китайское королевство, где колоритной команде супергероев нужна его помощь, чтобы защитить город от жестоких завоевателей. Чарли присоединяется к героям и тайно замышляет украсть бесценные золотые маски, которые наделяют их силой.
Чарли предстоит пройти через множество испытаний, и на этом пути он обретет настоящих друзей, поменяется сам и заодно спасает мир. Очень зрелищно и духоподъёмно, детям понравилось!
12 июля 2023, 12:42 Ответить
Киноафиша.инфо 12 июля 2023, 13:44
в ответ на сообщение Maxim Pogibelny от 12 июля 2023, 12:42
Добрый день! Рады, что мультфильм вам понравился! Спасибо за отзыв!
12 июля 2023, 13:44 Ответить
o.sushkova 19 июля 2023, 11:13
Оценка
Ну такой себе мульник, нам с детьми не зашел! Скучный, анимация не очень
19 июля 2023, 11:13 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 18:57
в ответ на сообщение o.sushkova от 19 июля 2023, 11:13
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв! Жаль, что мультфильм не смог вас впечатлить ☹️
19 июля 2023, 18:57 Ответить
diana250396w 20 июля 2023, 11:29
Оценка
Супер
20 июля 2023, 11:29 Ответить
Киноафиша.инфо 20 июля 2023, 19:09
в ответ на сообщение diana250396w от 20 июля 2023, 11:29
Добрый вечер! Спасибо за ваш отзыв!
20 июля 2023, 19:09 Ответить
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