КиноафишаФильмыНаша бесконечная Вселенная. Есть ли жизнь на других планетах?
Наша бесконечная Вселенная. Есть ли жизнь на других планетах?
, 2019
Наша бесконечная Вселенная. Есть ли жизнь на других планетах?
Великобритания / документальный / 18+
О фильме
Авторы этого документального проекта исследуют один из самых интригующих и сложных вопросов современности — существование бесконечности. К каким последствиям бесконечная Вселенная может привести человечество и есть ли жизнь на других планетах?
Детали фильма
СтранаВеликобритания
Продолжительность43 минуты
Год выпуска2019
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Обновлено 7 марта 2023
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