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Лев Яшин — номер один Лев Яшин — номер один
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Лев Яшин — номер один

Лев Яшин — номер один, 2018

2018 / Россия
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О фильме

Портрет спортсмена, навсегда изменившего мировое представление о роли вратаря на поле и в команде. Лев Яшин стал символом эпохи не только для Советского союза. Его рискованная и новаторская игра была настолько впечатляющей, что он остался единственным в истории голкипером, награжденным «Золотым мячом». ФИФА признала Яшина лучшим вратарем XX века, а его именем назвали малую планету, корабль и самолет. Футболисты, близкие и селебрити рассказывают о том, какой была жизнь олимпийского чемпиона, чемпиона Европы и пятикратного чемпиона СССР.

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Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2018
Возраст 6+
Режиссер
Светлана Крапивина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лев Яшин — номер один 1 постер
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Лев Яшин — номер один смотреть онлайн

Лев Яшин — номер один
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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