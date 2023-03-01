Лев Яшин — номер один, 2018

Портрет спортсмена, навсегда изменившего мировое представление о роли вратаря на поле и в команде. Лев Яшин стал символом эпохи не только для Советского союза. Его рискованная и новаторская игра была настолько впечатляющей, что он остался единственным в истории голкипером, награжденным «Золотым мячом». ФИФА признала Яшина лучшим вратарем XX века, а его именем назвали малую планету, корабль и самолет. Футболисты, близкие и селебрити рассказывают о том, какой была жизнь олимпийского чемпиона, чемпиона Европы и пятикратного чемпиона СССР.