Стадион, 2018

Жанр: документальный спорт В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Фильм-портрет места, где проходят захватывающие спортивные состязания. Какие тайны хранит стадион? Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 40 минут Год выпуска 2018 Возраст 6+ Режиссер Алена Рудовская Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат