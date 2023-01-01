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Здравствуй, река! Здравствуй, река!
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Здравствуй, река!, 1979

1979 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Маленький мальчик Стёпка очень любил слушать перед сном сказки, которые сочиняла его мама. И вот однажды она рассказала ему о реке, возле которой они жили. Это была большая и могучая река, но она нуждалась в защите и заботе человека. Утром мама не нашла Стёпку - он ушел искать исток реки. Так начались Степкины приключения... Снимать картину в качестве своего режиссерского дебюта начинал актер Игорь Ясулович, но с работой он не справился, и ленту заканчивали два опытных мастера детской киностудии - Павел Арсенов и Юрий Григорьев.

5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 1979
Возраст 0+
Режиссер
Павел Арсенов
В ролях
Константин Жалтов
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Валентина Теличкина
Валентина Теличкина
Александр Торопов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Здравствуй, река! 2 постера
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Здравствуй, река! смотреть онлайн

Здравствуй, река!
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Кадры из фильма Все кадры
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