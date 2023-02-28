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Постер фильма Здравствуй, река!
5.3
Киноафиша Фильмы Здравствуй, река!
5.3

Здравствуй, река!

, 1979
Zdravstvuy, reka
СССР / семейный / 18+
Постер фильма Здравствуй, река!
5.3

О фильме

Маленький мальчик Стёпка очень любил слушать перед сном сказки, которые сочиняла его мама. И вот однажды она рассказала ему о реке, возле которой они жили. Это была большая и могучая река, но она нуждалась в защите и заботе человека. Утром мама не нашла Стёпку - он ушел искать исток реки. Так начались Степкины приключения... Снимать картину в качестве своего режиссерского дебюта начинал актер Игорь Ясулович, но с работой он не справился, и ленту заканчивали два опытных мастера детской киностудии - Павел Арсенов и Юрий Григорьев.

В ролях

Константин Жалтов
Styopka
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
babushka Styopki
Валентина Теличкина
Валентина Теличкина
maty Styopki
Александр Торопов
Spartak
Екатерина Сычева
Natasha Pulina
Alyosha Zaprudnov
Lyova
Владимир Грамматиков
Владимир Грамматиков
papa Lyovi
Людмила Иванова
Людмила Иванова
Vasilisa Fektistovna
Dmitri Ivanovsky
Ryzhiy
Авангард Леонтьев
Авангард Леонтьев
Режиссер Павел Арсенов, Юрий Григорьев, Игорь Ясулович
Сценарист Dmitri Ivanov, Vladimir Trifonov
Композитор Эдуард Артемьев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 августа 1979
Дата выхода
1 августа 1979 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Zdravstvuy, reka, Hello, River!, Здравствуй, река

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 28 февраля 2023

Отзывы о фильме

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