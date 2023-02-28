Здравствуй, река!, 1979

Маленький мальчик Стёпка очень любил слушать перед сном сказки, которые сочиняла его мама. И вот однажды она рассказала ему о реке, возле которой они жили. Это была большая и могучая река, но она нуждалась в защите и заботе человека. Утром мама не нашла Стёпку - он ушел искать исток реки. Так начались Степкины приключения... Снимать картину в качестве своего режиссерского дебюта начинал актер Игорь Ясулович, но с работой он не справился, и ленту заканчивали два опытных мастера детской киностудии - Павел Арсенов и Юрий Григорьев.
|1 августа 1979
|СССР