Кровь с молоком, 2014

Евгения, столичная женщина с сильным характером, работает начальницей следственного отдела. После развода она выстроила защитный «панцирь» и не может найти достойного спутника. Костя — дояр на ферме в маленькой деревеньке. Его личная жизнь тоже не ладится, и, кажется, не предвидится никаких перемен. Волей случая герои знакомятся на «Свидании вслепую», где Женя представляется воспитательницей детсада, а Костя – богатым предпринимателем. Обман влечет за собой немало казусов и противоречий, и чем дальше, тем сложнее оказывается выпутаться из него..