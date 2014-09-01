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Постер фильма Кровь с молоком
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Кровь с молоком

, 2014
Krov' s molokom
Россия / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Кровь с молоком

О фильме

Евгения, столичная женщина с сильным характером, работает начальницей следственного отдела. После развода она выстроила защитный «панцирь» и не может найти достойного спутника. Костя — дояр на ферме в маленькой деревеньке. Его личная жизнь тоже не ладится, и, кажется, не предвидится никаких перемен. Волей случая герои знакомятся на «Свидании вслепую», где Женя представляется воспитательницей детсада, а Костя – богатым предпринимателем. Обман влечет за собой немало казусов и противоречий, и чем дальше, тем сложнее оказывается выпутаться из него..

В ролях

Ольга Фадеева
Yevgeniya
Андрей Фролов
Андрей Фролов
Kostya
Яна Крайнова
Яна Крайнова
Владислав Дунаев
Владислав Дунаев
Михаил Владимиров
Михаил Владимиров
Pavel Arkhipov
Татьяна Чернопятова
Ксения Викторовна Черноскутова
Ekaterina Davydova-Tongur
Yuriy Gumirov
Илья Исаев
Илья Исаев
Анжелина Карелина
Режиссер Александр Хван
Сценарист Алексей Красовский
Композитор Vitaliy Istomin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 1 сентября 2014
Производство Avangard
Другие названия
Krov' s molokom, Кровь с молоком

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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