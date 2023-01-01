Кузнец моего счастья, 2016

Валентина Зорькина – лучший хирург больницы, талантливый врач. Она никогда не сдаётся, берётся за самые сложные случаи и всегда доводит дело до конца. Антон Ковалёв – полная противоположность Валентины. Сын состоятельных родителей, он относится к жизни легко. В свои 30 лет он так и не определился в профессии, и любое начатое дело бросает на полпути. Казалось бы, пути Валентины и Антона никогда не пересекутся. Однако, по воле случая, они встречаются. Валентина на машине сбивает Антона. Он ударяется головой и теряет память. Антон не помнит даже своего имени, документов у него при себе нет, и все принимают его за обычного бомжа.