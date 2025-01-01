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13 минут
13 минут, 2021: актеры и роли
13 минут, 2021: актеры и роли
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О фильме
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Вся информация о фильме
Режиссер
Lindsay Gossling
В ролях
Эми Смарт
Amy Smart
Паз Вега
Paz Vega
Тора Бёрч
Thora Birch
Энн Хеч
Anne Heche
Софья Васильева
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