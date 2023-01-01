Вера, 2015

Ещё недавно жизнь Дэррила и Джен можно было назвать счастливой. В их уютном доме царила семейная идиллия, любовь и благополучие. Но всё изменилось, когда они узнали, что их четырёхлетняя дочка Эбигейл больна раком, и нет никакой надежды на выздоровление. Каждый день безутешные родители пытаются порадовать малышку, выполняя её нехитрые просьбы и желания. Мороженое на ужин, не спать допоздна или всем вместе заняться рисованием. Джен пытается также найти утешение и в религии, посещая вместе с мужем и дочкой церковь. Однако Дэррил испытывает настоящий кризис веры: ему сложно справляться с этой чудовищной несправедливостью, случившейся с его семьёй. Когда же маленькая Эбигейл начинает утверждать, что помнит свою прошлую жизнь, в которой она была астронавтом с корабля Аполлон-1, супруги сталкиваются с новым для них испытанием. Принятый сначала за детскую фантазию рассказ, неуклонно начинает влиять на их жизнь. Дэррил ухватывается за это как за спасительную ниточку и пытается узнать правду о реинкарнации, которую отрицает его религия.