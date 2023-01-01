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Вера Вера
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The Devout

Вера, 2015

2015 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Ещё недавно жизнь Дэррила и Джен можно было назвать счастливой. В их уютном доме царила семейная идиллия, любовь и благополучие. Но всё изменилось, когда они узнали, что их четырёхлетняя дочка Эбигейл больна раком, и нет никакой надежды на выздоровление. Каждый день безутешные родители пытаются порадовать малышку, выполняя её нехитрые просьбы и желания. Мороженое на ужин, не спать допоздна или всем вместе заняться рисованием. Джен пытается также найти утешение и в религии, посещая вместе с мужем и дочкой церковь. Однако Дэррил испытывает настоящий кризис веры: ему сложно справляться с этой чудовищной несправедливостью, случившейся с его семьёй. Когда же маленькая Эбигейл начинает утверждать, что помнит свою прошлую жизнь, в которой она была астронавтом с корабля Аполлон-1, супруги сталкиваются с новым для них испытанием. Принятый сначала за детскую фантазию рассказ, неуклонно начинает влиять на их жизнь. Дэррил ухватывается за это как за спасительную ниточку и пытается узнать правду о реинкарнации, которую отрицает его религия.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Connor Gaston
В ролях
Чарли Каррик
Чарли Каррик
Эли Либерт
Эли Либерт
Габриель Роз
Габриель Роз
Olivia Martin
Дэвид Найкл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вера 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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