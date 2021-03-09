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Постер фильма Смертельный пранк
3.3
Киноафиша Фильмы Смертельный пранк
3.3

Смертельный пранк

, 2021
Uploaded
США / триллер / 18+
Постер фильма Смертельный пранк
3.3

О фильме

Марк Клифтон молод, знаменит и успешен. У него прекрасная девушка и прибыльная работа, на которой не соскучишься, — он один из лучших пранкеров в стране. Марк придумывает адреналиновые розыгрыши на грани фола, но однажды кто-то решает отплатить ему той же монетой. Во всех новостях гремит новость о вооружённом ограблении банка, в результате которого погибла одна девушка. И по ряду очевидных улик Марк оказывается главным подозреваемым. Его репутация, свобода и даже любовь теперь висят на волоске, а за ним по пятам идёт бескомпромиссный детектив полиции. Когда есть реальная опасность потерять всё, становится не до смеха.

В ролях

Чейз Райан Джеффри
Mark Clifton
Джессика Дайан
Julie Pinehurst
Алекс Демир
Detective Brandman
Беверли Митчелл
Victoria Perry
Брайан Краузе
Брайан Краузе
Captain Ortiz
Том Грин
Том Грин
Motel Clerk
John Zacchino
William Rifkin
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Bobby
Джош Сервер
John Stone
Jesse Woodrow
Darius
Режиссер Kamran Delan
Сценарист Kamran Delan
Композитор Chris Hayman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 9 марта 2021
Премьера в мире 9 марта 2021
Производство Digital Mind Productions (II), Dreamchild Films
Другие названия
Uploaded, Deadly Prank, Смертельный пранк

Рейтинг фильма

3.3
Оцените 10 голосов
3.1 IMDb
Обновлено 22 февраля 2023

Отзывы о фильме

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