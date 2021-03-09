Смертельный пранк, 2021

Марк Клифтон молод, знаменит и успешен. У него прекрасная девушка и прибыльная работа, на которой не соскучишься, — он один из лучших пранкеров в стране. Марк придумывает адреналиновые розыгрыши на грани фола, но однажды кто-то решает отплатить ему той же монетой. Во всех новостях гремит новость о вооружённом ограблении банка, в результате которого погибла одна девушка. И по ряду очевидных улик Марк оказывается главным подозреваемым. Его репутация, свобода и даже любовь теперь висят на волоске, а за ним по пятам идёт бескомпромиссный детектив полиции. Когда есть реальная опасность потерять всё, становится не до смеха.