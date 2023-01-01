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Моя фамилия Шилов Моя фамилия Шилов
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Moya familiya Shilov

Моя фамилия Шилов, 2013

2013 / Россия
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Герои "Ментовских войн" Арнаутов в "Отдельном поручении" и Джексон в фильме "Просто Джексон" уже показали, на что они способны в самых сложных и рискованных ситуациях. На этот раз доказать свой высокий профессионализм и отвагу придется самому главному борцу с беззаконием - полковнику полиции Роману Шилову. После увольнения из ГУВД Шилов (Александр Устюгов) оказался не у дел. Он решает использовать внезапно появившееся свободное время для того, чтобы наконец уладить все вопросы с личной жизнью. Но встрече с Ксенией Максаковой (Светлана Смирнова), с которой он давно мечтал объясниться, мешает известие об исчезновении давнего знакомого Михаила Краснова (Сергей Перегудов), показания которого когда-то помогли посадить за решетку опасного убийцу...

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2013
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Элинсон
В ролях
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Константин Стрельников
Константин Стрельников
Всеволод Цурило
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моя фамилия Шилов 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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