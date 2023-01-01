Моя фамилия Шилов, 2013

Герои "Ментовских войн" Арнаутов в "Отдельном поручении" и Джексон в фильме "Просто Джексон" уже показали, на что они способны в самых сложных и рискованных ситуациях. На этот раз доказать свой высокий профессионализм и отвагу придется самому главному борцу с беззаконием - полковнику полиции Роману Шилову. После увольнения из ГУВД Шилов (Александр Устюгов) оказался не у дел. Он решает использовать внезапно появившееся свободное время для того, чтобы наконец уладить все вопросы с личной жизнью. Но встрече с Ксенией Максаковой (Светлана Смирнова), с которой он давно мечтал объясниться, мешает известие об исчезновении давнего знакомого Михаила Краснова (Сергей Перегудов), показания которого когда-то помогли посадить за решетку опасного убийцу...