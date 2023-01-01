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Томас и его друзья: На всех парах! Томас и его друзья: На всех парах!
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Томас и его друзья: На всех парах!, 2005

2005 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Томас - жизнерадостный паровозик, который мечтал увидеть мир за пределами депо. Эти истории о том, как он осуществил свою мечту. Томас обожает путешествовать в различные части острова, выполняя при этом важные поручения. Иногда в его работе случаются неудачи, но они лишь помогают нашему герою не делать ошибок в будущем. У паровозика есть такие же добрые и трудолюбивые, как и сам он, друзья. Приветливые и отзывчивые персонажи мультсериала увлекут телезрителей в яркий фантазийный мир острова Содор, подарят радостные моменты, научат важным жизненным урокам о ценности дружбы, добра и работы в команде.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2005
Возраст 0+
Режиссер
Стив Эсквит
В ролях
Майкл Брэндон
Майкл Анджелис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Томас и его друзья: На всех парах! 2 постера
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Томас и его друзья: На всех парах! смотреть онлайн

Томас и его друзья: На всех парах!
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Кадры из фильма Все кадры
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