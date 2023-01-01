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Шантаж, 2005

2005 / США / Мексика
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Единственный способ добиться правды и изменить ход событий - это заставить людей говорить под стволом пистолета. Именно так считает Тэррел, опытный хакер. Он вынуждает высокопоставленных чиновников говорить правду перед видеокамерой, размещая эти откровения в Интернете на сайте «Проект Шантаж». Каждый новый материал становится главной новостью дня. Скандальных разоблачений ежедневно ждут тысячи людей. Публичный скандал, вызванный «Проектом Шантаж», достигает невероятных размеров. Автора проекта обвиняют в терроризме, за ним охотятся спецслужбы, и очень скоро он сам становится жертвой своего детища.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2005
Возраст 16+
Режиссер
Стефан С. Шефер
В ролях
Юджин Бирд
Али Лартер
Али Лартер
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Гленн Фицджералд
Уильям Сэдлер
Уильям Сэдлер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шантаж 2 постера
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Шантаж
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Кадры из фильма Все кадры
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