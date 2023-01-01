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Секс на завтрак Секс на завтрак
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Sex and Breakfast

Секс на завтрак, 2005

2005 / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Две молодые пары, совсем незнакомые друг с другом, через какое-то время после начала интимных отношений понимают, что во время секса уже не испытывают тех острых ощущений и тех ярких эмоций, что были раньше. Обе пары мечтают вернуть утраченные чувства и встречаются на семинаре, который ведет знаменитый врач-сексолог. Пытаясь помочь молодым людям, врач предлагает им необычный рецепт - групповой секс. По мнению специалиста, это должно помочь в отношениях, устранить дисгармонию, сделать их интимную жизнь ярче и острее. Молодые люди, немного поколебавшись, все-таки решаются последовать этому странному совету. Но что, если яркий, взрывной секс - не самое главное в семейной жизни?

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2005
Возраст 18+
Режиссер
Майлз Брэндмэн
В ролях
Маколей Калкин
Маколей Калкин
Куно Беккер
Алексис Дзена
Элиза Душку
Элиза Душку
Джоэнна Майлз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Секс на завтрак 2 постера
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Секс на завтрак
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Кадры из фильма Все кадры
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