Киноафиша Фильмы Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти Награды и номинации фильма Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти

Награды и номинации фильма Проект «Альцгеймер»: Записи потерянной памяти 2009

Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Children's Nonfiction Program
Победитель
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Победитель
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
