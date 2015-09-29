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Постер фильма 24 часа
2.5
Киноафиша Фильмы 24 часа
2.5

24 часа

, 2015
24 Hours
США / боевик, триллер / 18+
Постер фильма 24 часа
2.5

О фильме

У элитной команды спецназа есть всего 24 часа, чтобы попытаться помешать террористу убить невинных заложников и разрушить Лос-Анджелес.

В ролях

Том Сайзмор
Том Сайзмор
Damian White
Миша Бартон
Миша Бартон
Agent Melanie Hamlin
Тимоти Вудворд мл.
Тимоти Вудворд мл.
Chris Cutter
Майкл Паре
Майкл Паре
Captain Mike Ryan
Джереми Лондон
Jenkins
Марлон Янг
Agent Andrews
Саид Фарадж
Senator Jim Abrams
Matt Cinquanta
Kane
Крис Джай Алекс
Sy
Исаак С. Синглтон мл
Ben Epps
Режиссер Тимоти Вудворд мл.
Сценарист Lauren De Normandie
Композитор Sid De La Cruz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 29 сентября 2015
Бюджет $2 000 000
Производство Model Mafia LA, Puppy Entertainment, Status Media & Entertainment
Другие названия
24 Hours, SWAT: Unit 887, 24 Horas, 24 tundi, 24 години, 24 часа, Countdown to Zero, S.W.A.T. - Mordercza gra, S.W.A.T. - Tödliches Spiel, S.W.A.T. ユニット887 24時間の奪還作戦

Рейтинг фильма

2.5
Оцените 10 голосов
2.5 IMDb
Обновлено 14 февраля 2023

Отзывы о фильме

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