В ролях
Саид Фарадж
Senator Jim Abrams
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Lauren De Normandie
Композитор
Sid De La Cruz
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
29 сентября 2015
Бюджет
$2 000 000
Производство
Model Mafia LA, Puppy Entertainment, Status Media & Entertainment
Другие названия
24 Hours, SWAT: Unit 887, 24 Horas, 24 tundi, 24 години, 24 часа, Countdown to Zero, S.W.A.T. - Mordercza gra, S.W.A.T. - Tödliches Spiel, S.W.A.T. ユニット887 24時間の奪還作戦