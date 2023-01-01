Самаритяне, 2017

Четверо коллег собираются вместе, чтобы закончить проект в доме своего менеджера. Все идет не по плану с самого начала. Они обнаруживают, что у них гораздно больше общего, чем новое приложение, которое они совершенствуют. По мере того как они складывают воедино все пазлы своих историй, они понимают, что у каждого есть смертельная тайна, которая может помочь им сбежать или навсегда запечатать их судьбы. Прошлое вызвало мстительную силу, которая хочет указать им на их ошибки. Дом становится их судом и тюрьмой. Смогут ли они доказать, что их истории не повторятся? Смогут ли искупить свою вину? Поймут ли они свою роковую связь до того, как месть настигнет их?