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Самаритяне Самаритяне
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The Samaritans

Самаритяне, 2017

2017 / США
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Четверо коллег собираются вместе, чтобы закончить проект в доме своего менеджера. Все идет не по плану с самого начала. Они обнаруживают, что у них гораздно больше общего, чем новое приложение, которое они совершенствуют. По мере того как они складывают воедино все пазлы своих историй, они понимают, что у каждого есть смертельная тайна, которая может помочь им сбежать или навсегда запечатать их судьбы. Прошлое вызвало мстительную силу, которая хочет указать им на их ошибки. Дом становится их судом и тюрьмой. Смогут ли они доказать, что их истории не повторятся? Смогут ли искупить свою вину? Поймут ли они свою роковую связь до того, как месть настигнет их?

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Режиссер
Даг Боллинджер
В ролях
Кит Коллинз
Даг Боллинджер
Тимоти Лорел Харрисон
Annelise Nielsen
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Самаритяне 2 постера
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Самаритяне
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Кадры из фильма Все кадры
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