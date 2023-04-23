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Air: Большой прыжок
Отзывы о фильме «Air: Большой прыжок»
Air
Air: Большой прыжок
2023 / США
Трейлер
7.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Alikhan Alikhan
23 апреля 2023, 10:06
Оценка
Я обожаю найк и помне это легендарный фильм
23 апреля 2023, 10:06
0
0
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Николай Лямин
22 мая 2023, 16:01
Оценка
просто потрясающий фильм
22 мая 2023, 16:01
0
0
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Comon
29 мая 2023, 19:24
Оценка
Найк мне пофиг, но когда такие актёры - надо идти по любому, да и история кинематографичная. Жаль самого Джордана нету, видать не дал добро ещё на настоящий фильм о себе, ну чтож, ждёмс..
29 мая 2023, 19:24
0
0
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