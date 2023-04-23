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Air: Большой прыжок Air: Большой прыжок
Киноафиша Фильмы Air: Большой прыжок Отзывы о фильме «Air: Большой прыжок»
Air Air: Большой прыжок 2023 / США
7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Air: Большой прыжок»

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Alikhan Alikhan 23 апреля 2023, 10:06
Оценка
Я обожаю найк и помне это легендарный фильм
23 апреля 2023, 10:06 Ответить
Николай Лямин 22 мая 2023, 16:01
Оценка
просто потрясающий фильм
22 мая 2023, 16:01 Ответить
Comon 29 мая 2023, 19:24
Оценка
Найк мне пофиг, но когда такие актёры - надо идти по любому, да и история кинематографичная. Жаль самого Джордана нету, видать не дал добро ещё на настоящий фильм о себе, ну чтож, ждёмс..
29 мая 2023, 19:24 Ответить
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