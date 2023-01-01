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Железная обезьяна Железная обезьяна
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Siu nin Wong Fei Hung chi: Tit ma lau

Железная обезьяна, 1993

1993 / Гонконг
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

XIX век, китайская деревня. В деревне живёт некто Ян, врач и целитель. Этот добрый доктор имеет привычку вместе со своей помощницей Орхидеей облачаться в черное, принимая обличье местного идола Железной обезьяны, грабить богатых и раздавать деньги бедным. Один коррумпированный чиновник несколько раз подвергся ограблению Яна и Орхидеи, поэтому он обращается за помощью к путешествующему целителю. Он хочет, чтобы тот расследовал ограбления и прекратил их, а до тех пор он будет держать в заложниках сына целителя.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1993
Возраст 16+
Режиссер
Ву-Пин Юэн
В ролях
Жунгуан Ю
Донни Йен
Донни Йен
Джин Ван
Сзе-Ман Цан
Юэнь Шуньи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Железная обезьяна 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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