Железная обезьяна, 1993

XIX век, китайская деревня. В деревне живёт некто Ян, врач и целитель. Этот добрый доктор имеет привычку вместе со своей помощницей Орхидеей облачаться в черное, принимая обличье местного идола Железной обезьяны, грабить богатых и раздавать деньги бедным. Один коррумпированный чиновник несколько раз подвергся ограблению Яна и Орхидеи, поэтому он обращается за помощью к путешествующему целителю. Он хочет, чтобы тот расследовал ограбления и прекратил их, а до тех пор он будет держать в заложниках сына целителя.