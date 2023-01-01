Портье: Мальчик на побегушках, 2021

Парень устраивается в отель, чтобы написать сценарий для фильма. Криминальная комедия с необычным сюжетом. Дамир становится швейцаром в отеле, чтобы изучить все нюансы и написать качественный сценарий для фильма. Он общается с коллегами, не пропускает ни одного постояльца и запоминает малейшие детали. Только рутинная работа превращается в опасное приключение, когда в отель заселяются криминальный авторитет, бизнесмен с секретами и другие подозрительные личности. Что выберет Дамир — выйти из игры или вмешаться в жизни своих непредсказуемых гостей?