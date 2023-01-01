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Портье: Мальчик на побегушках Портье: Мальчик на побегушках
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Портье. Мальчик на побегушках

Портье: Мальчик на побегушках, 2021

2021 / Казахстан
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О фильме

Парень устраивается в отель, чтобы написать сценарий для фильма. Криминальная комедия с необычным сюжетом. Дамир становится швейцаром в отеле, чтобы изучить все нюансы и написать качественный сценарий для фильма. Он общается с коллегами, не пропускает ни одного постояльца и запоминает малейшие детали. Только рутинная работа превращается в опасное приключение, когда в отель заселяются криминальный авторитет, бизнесмен с секретами и другие подозрительные личности. Что выберет Дамир — выйти из игры или вмешаться в жизни своих непредсказуемых гостей?

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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Олжас Ибраев
В ролях
Олжас Ибраев
Жан Байжанбаев
Даурен Сергазин
Айжан Байзакова
Куат Хамитов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Портье: Мальчик на побегушках 1 постер
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