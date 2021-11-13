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Постер фильма Музыкальная шкатулка. DMX: Не пытайся понять
6.5
Киноафиша Фильмы Музыкальная шкатулка. DMX: Не пытайся понять
6.5

Музыкальная шкатулка. DMX: Не пытайся понять

, 2021
DMX: Don't Try to Understand
США / документальный / 18+
Постер фильма Музыкальная шкатулка. DMX: Не пытайся понять
6.5

О фильме

Рассказ о жизни и творчестве знаменитого рэпера DMX.

В ролях

DMX
DMX
Self
Joseph Cassiere
The Scared Agent
Пейдж Херд
Пейдж Херд
Self
Tashera Simmons
Self
Xavier Simmons
Self
Swizz Beatz
Self
Tara Thomas
Aunty
Иянла Ванзант
Self
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Self
Режиссер Кристофер Фрирсон
Композитор Jackson Greenberg
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 25 ноября 2021
Премьера в мире 13 ноября 2021
Производство HBO Documentary Films, Mass Appeal, Mass Appeal
Другие названия
DMX: Don't Try to Understand, Don't Try to Understand: A Year in the Life of Earl 'DMX' Simmons, Музыкальная шкатулка. DMX: Не пытайся понять, Music Box: DMX: Don’t Try to Understand

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 6 февраля 2023

Отзывы о фильме

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