Музыкальная шкатулка. DMX: Не пытайся понять, 2021

В ролях
Joseph Cassiere
The Scared Agent
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Кристофер Фрирсон
Композитор
Jackson Greenberg
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
25 ноября 2021
Премьера в мире
13 ноября 2021
Производство
HBO Documentary Films, Mass Appeal, Mass Appeal
Другие названия
DMX: Don't Try to Understand, Don't Try to Understand: A Year in the Life of Earl 'DMX' Simmons, Музыкальная шкатулка. DMX: Не пытайся понять, Music Box: DMX: Don’t Try to Understand