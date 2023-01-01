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Музыкальная шкатулка. DMX: Не пытайся понять
DMX: Don't Try to Understand
Музыкальная шкатулка. DMX: Не пытайся понять, 2021
2021 / США
6.5
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Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
документальный
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О фильме
Рассказ о жизни и творчестве знаменитого рэпера DMX.
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2021
Возраст
18+
Режиссер
Кристофер Фрирсон
В ролях
DMX
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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