Джаред Падалеки никогда не покажет своим детям этот эпизод «Сверхъестественного»: а ведь из Винчестеров там никто не умирает

6 ноября 2025 — день, когда мир увидит нового «Бегущего человека»: почему фанаты Кинга сходят с ума в ожидании (видео)

Кажется, даже Ханде Эрчел не спасет турецкую версию «Королевы слез»: фанаты критикуют сюжет и не только

А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона

«Можно уже и не смотреть»: главный сюжетный поворот «Дьявол носит Prada 2» «слили» в Сеть — фанаты в бешенстве

«Чую, как бомбят фанаты "Клинка"»: 10 аниме, увеличивших продажи манги до 408 тысяч — №1 оказался ромком с рейтингом 8.8

Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить

И впрямь ловкость рук: почему на роль вербовщика в «Игре в кальмара» взяли Кейт Бланшетт — у режиссера есть четкий ответ

«Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера

Тест для поклонников творчества Балабанова: покажет, как хорошо вы помните фильм «Брат»