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Sound of Silence Бойся тишины 2023 / Италия
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26 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Бойся тишины, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алессандро Антоначи Alessandro Antonaci Даниэль Ласкар Daniel Lascar Стефано Мандала Stefano Mandalà
В ролях
Люсия Капорасо Lucia Caporaso Даниэле Де Мартино Daniele De Martino Пенелопа Санджорджи Penelope Sangiorgi Рокко Мараццита Rocco Marazzita Сандра Пиццулло Sandra Pizzullo
Тёща
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