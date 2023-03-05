Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бойся тишины Бойся тишины
Киноафиша Фильмы Бойся тишины Отзывы о фильме «Бойся тишины»
Sound of Silence Бойся тишины 2023 / Италия
6.0 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Бойся тишины»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
minola-85 5 марта 2023, 05:23
Оценка
Глупый фильм, не советую мягко сказано.
5 марта 2023, 05:23 Ответить
pankatiken891 11 марта 2023, 18:38
Оценка
Фильм ну ооочень скучный и нестрашный
11 марта 2023, 18:38 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 4 комментария
Дыхание
Дыхание 7 комментариев
Аяш-2 6 комментариев
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью 9 комментариев
Зверогонщики
Зверогонщики 3 комментария
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Related video
Оголившуюся Бузову поймали на нелепой лжи: что она пыталась скрыть на фото
Эта женщина застряла в теле 8-летнего ребенка: ее фото точно поразят вас
Карасев из «Кодекса чести» после скандала со звездой «Дома-2» верен лишь одной (фото)
Звезда «Дикой орхидеи» была невероятной красавицей, но после жутких событий от лоска не осталось и следа (фото)
Живые мощи: внешность Эды из «Постучись в мою дверь» ужаснула фанатов
Самая красивая бабушка в мире раскрыла секрет, который позволяет ей выглядеть на 30: он крайне прост
С Машей Вебер ничего общего: кого видит матерью своих детей Малинин из «Фабрики звезд»
Слава Мадонны покоя не дает: выходка Лолиты ошарашила публику (фото)
Актерам не поздоровилось: культовую советскую комедию не приняли за границей
Советский красавец устраивал жене сцены ревности: при виде нее каждый потеряет голову
Филя и Киря из «Ворониных» уже не те белокурые ангелочки: их преображение поражает (фото)
Живет за счет папы: как сложилась карьера Никиты Малинина после «Фабрики звезд»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше