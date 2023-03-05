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Бойся тишины
Отзывы о фильме «Бойся тишины»
Sound of Silence
Бойся тишины
2023 / Италия
Трейлер
6.0
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 4
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minola-85
5 марта 2023, 05:23
Оценка
Глупый фильм, не советую мягко сказано.
5 марта 2023, 05:23
0
0
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pankatiken891
11 марта 2023, 18:38
Оценка
Фильм ну ооочень скучный и нестрашный
11 марта 2023, 18:38
0
0
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