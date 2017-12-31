Сетчатка, 2017

Эйприл Уотсон, испытывающая серьезные материальные затруднения соглашается принять участие в исследовании нового препарата от тревожных состояний. За участие обещают заплатить весьма существенную сумму, которая решила бы многие проблемы молодой женщины, потому она не колеблется. К тому же создатели лекарства уверяют, что побочный эффект если и будет, то незначительный и неопасный, — разве что повышенная сонливость, которая пройдет после того, как девушка перестанет принимать таблетки. Это оказалось неправдой. Побочный эффект оказался куда более серьезным, у Эйприл начались серьезные проблемы, — кошмарные видения, преследующие и во сне, и наяву, а так же странности с восприятием реальности. Самым тревожным в сложившейся ситуации стало то, что врачи, проводящие эксперимент, не отменяли прием препарата и не говорили девушки правды о ее состоянии. Эйприл поняла, что единственный шанс на спасение — побег. В противном случае она рискует окончательно лишиться разума.