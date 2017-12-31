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Постер фильма Сетчатка
3.8
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3.8

Сетчатка

, 2017
Retina
США / драма, триллер / 18+
Постер фильма Сетчатка
3.8

О фильме

Эйприл Уотсон, испытывающая серьезные материальные затруднения соглашается принять участие в исследовании нового препарата от тревожных состояний. За участие обещают заплатить весьма существенную сумму, которая решила бы многие проблемы молодой женщины, потому она не колеблется. К тому же создатели лекарства уверяют, что побочный эффект если и будет, то незначительный и неопасный, — разве что повышенная сонливость, которая пройдет после того, как девушка перестанет принимать таблетки. Это оказалось неправдой. Побочный эффект оказался куда более серьезным, у Эйприл начались серьезные проблемы, — кошмарные видения, преследующие и во сне, и наяву, а так же странности с восприятием реальности. Самым тревожным в сложившейся ситуации стало то, что врачи, проводящие эксперимент, не отменяли прием препарата и не говорили девушки правды о ее состоянии. Эйприл поняла, что единственный шанс на спасение — побег. В противном случае она рискует окончательно лишиться разума.

В ролях

Линдсэй Горансон
April Watson
Гэри Суонсон
Dr. Green
Рон Хакстон
Interrogator
Йен Темпл
Brian
Джошуа Дженкс
Masked Man
Jared Slade Goldman
Masked Man
Jared Slade Goldman
Masked Man
Amber Bogdewiecz
Receptionist
Jamie Fedorko
Husband
Yves Claude
Neighbor
Christine Gonzalez
Mistress
Режиссер Карлос Феррер
Сценарист Карлос Феррер
Композитор Карлос Феррер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 5 сентября 2018
Премьера в мире 31 декабря 2017
Дата выхода
31 декабря 2017 США NR
25 апреля 2019 Южная Корея
Сборы в мире $41 280
Производство CGF Films
Другие названия
Retina, Сетчатка, エンド・オブ・ニューヨーク

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
3.8 IMDb
Обновлено 1 февраля 2023

Отзывы о фильме

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