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Сетчатка, 2017

2017 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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О фильме

Эйприл Уотсон, испытывающая серьезные материальные затруднения соглашается принять участие в исследовании нового препарата от тревожных состояний. За участие обещают заплатить весьма существенную сумму, которая решила бы многие проблемы молодой женщины, потому она не колеблется. К тому же создатели лекарства уверяют, что побочный эффект если и будет, то незначительный и неопасный, — разве что повышенная сонливость, которая пройдет после того, как девушка перестанет принимать таблетки. Это оказалось неправдой. Побочный эффект оказался куда более серьезным, у Эйприл начались серьезные проблемы, — кошмарные видения, преследующие и во сне, и наяву, а так же странности с восприятием реальности. Самым тревожным в сложившейся ситуации стало то, что врачи, проводящие эксперимент, не отменяли прием препарата и не говорили девушки правды о ее состоянии. Эйприл поняла, что единственный шанс на спасение — побег. В противном случае она рискует окончательно лишиться разума.

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Режиссер
Карлос Феррер
В ролях
Линдсэй Горансон
Гэри Суонсон
Рон Хакстон
Йен Темпл
Джошуа Дженкс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сетчатка 2 постера
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Сетчатка
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Кадры из фильма Все кадры
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