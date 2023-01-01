Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки 10" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Книга монстров Книга монстров
Киноафиша Фильмы Книга монстров Книга монстров, 2018: актеры и роли
Book of Monsters Книга монстров 2018 / Великобритания
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Книга монстров, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стюарт Спарк Stewart Sparke
В ролях
Роуз Мёрхэд Rose Muirhead Линдси Крейн Lyndsey Craine Михаэла Лонгден Michaela Longden Лиззи Стэнтон Lizzie Aaryn-Stanton Дэниэл Трэйс Daniel Thrace
Тёща
Тёща
2023, Россия, комедия
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Немая ярость
Немая ярость
2023, США, боевик
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
Наполеон
Наполеон
2023, США, боевик, биография, драма
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Проклятие дудочника
Проклятие дудочника
2023, США, ужасы
Баба Мороз и тайна Нового Года
Баба Мороз и тайна Нового Года
2023, Россия, комедия
Related video
Позор этой актрисы в «Гусарской балладе» никто не заметил: всю жизнь стыдилась
Марат из «Слова пацана» играл в другой криминальной драме: более жестокий сериал
Блистал в Каннах и работал на стройке: этот актер был мужем Светличной (фото)
Ее обожал весь СССР: Настеньку в «Морозко» мечтала сыграть другая актриса
Особенная сестра Водяновой: как выглядит красавица, судьбу которой сгубила неизлечимая болезнь
Бедный Жорж Милославский: настоящая концовка «Ивана Васильевича» была слишком жестокой
Не те, кем кажутся: этим 5 знакам зодиака нельзя доверять
Фильм «Собака на сене» основан на реальных событиях: даже советская картина не такая интересная
В 70-е это слово звучало в каждом доме: современная молодежь его не понимает
За границей о них не слышали: без этих советских продуктов мы уже не представляем свою жизнь
Мамой Ванечки из «Бригады» оказалась известная актриса: точно видели, но не знали
За границей раскритиковали «Служебный роман»: почему фильм лучше бы запретить
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше