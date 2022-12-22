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Постер фильма Проекапати
7.9
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7.9

Проекапати

, 2022
Projapati
Индия / драма / 18+
Постер фильма Проекапати
7.9

В ролях

Дэв
Joy Chakraborty
Митхун Чакраборти
Митхун Чакраборти
Gour Chakraborty
Кониеница Банерджи
Rumi
Бисванат Басу
Bishu
Амбариш Бхаттачарья
Swapan
Koushani Mukherjee
Jayashri Sen
Мамата Шанкар
Kusum Sen
Shweta Bhattacharya
Mala
Arijit Bhusan Bagchi
Local Club Member
Харадж Махержи
(cameo) Gour's neighbour
Режиссер Авиджит Сен
Сценарист Subhadeep Das
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 22 декабря 2022
Дата выхода
22 декабря 2022 Индия
3 февраля 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $5 040
Производство Bengal Talkies, Dev Entertainment Ventures
Другие названия
Projapati

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 31 января 2023

Отзывы о фильме

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