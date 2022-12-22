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7.9
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Проекапати
7.9
Проекапати
, 2022
Projapati
Индия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.9
В ролях
Дэв
Joy Chakraborty
Митхун Чакраборти
Gour Chakraborty
Кониеница Банерджи
Rumi
Бисванат Басу
Bishu
Амбариш Бхаттачарья
Swapan
Koushani Mukherjee
Jayashri Sen
Мамата Шанкар
Kusum Sen
Shweta Bhattacharya
Mala
Arijit Bhusan Bagchi
Local Club Member
Харадж Махержи
(cameo) Gour's neighbour
Режиссер
Авиджит Сен
Сценарист
Subhadeep Das
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 22 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
22 декабря 2022
Дата выхода
22 декабря 2022
Индия
3 февраля 2023
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$5 040
Производство
Bengal Talkies, Dev Entertainment Ventures
Другие названия
Projapati
Еще
Рейтинг фильма
7.9
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
Обновлено 31 января 2023
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