Проекапати, 2022

Жанр: драма Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 8.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3 Продолжительность 2 часа 22 минуты Год выпуска 2022 Премьера в мире 3 февраля 2023 Режиссер Авиджит Сен В ролях Дэв Митхун Чакраборти Кониеница Банерджи Бисванат Басу Амбариш Бхаттачарья Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат