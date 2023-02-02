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Джоп: Просто подумай сам
7.1
Джоп: Просто подумай сам
, 2023
Jope ite
Финляндия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.1
В ролях
Jope Ruonansuu
Self
Jukka Ruonansuu
Self
Ulla Ruonansuu
Self
Seppo Ruonansuu
Self
Sakari Ruonansuu
Self
Laila Ruonansuu
Self
Matti Simola
Self
Reijo Salminen
Self
Тимо Койвусало
Self
Kari Peltonen
Self
Режиссер
Марко Талли
Сценарист
Марко Талли
,
Nikke Bagge
,
Mika Räinä
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
2 февраля 2023
Дата выхода
10 февраля 2023
Финляндия
Tulossa
Производство
Yellow Film & TV
Другие названия
Jope ite, Jope
Еще
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
15
голосов
7.1
IMDb
Обновлено 20 января 2023
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