Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Абсурдно плохая идея
Абсурдно плохая идея, 2023: актеры и роли
Järjettömän paska idea
Абсурдно плохая идея
2023 / Финляндия
5.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Абсурдно плохая идея, 2023: актеры и роли
Вся информация о фильме
В ролях
Джоанна Хаартти
Joanna Haartti
Микко Кауппила
Mikko Kauppila
Лия Клемола
Leea Klemola
Иина Куустонен
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дворец
Рецензия
Отзывы
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Хоккейные папы
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Большое маленькое приключение
Отзывы
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Бугимен. Начало легенды
Отзывы
2023, Испания / Уругвай, приключения, комедия, ужасы
Астрал. Сомния
Отзывы
2022, США, ужасы
Тайна заколдованного зеркала
Отзывы
2023, Швеция, приключения, комедия, семейный
Капитан Марвел 2
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение
Дети этого не замечали: необычные детали в советском «Аладдине» увидели только взрослые
Все говорят неправильно: что Басков годами скрывал о своей фамилии
Еще одна дочь — от Ларионовой: Вертинский умер, прежде чем увидел эту малышку
На «Брате-2» история не закончилась: что случилось с Багровым после возвращения из США
Бортко был в шоке: Евстигнеев чуть не потерял роль в «Собачьем сердце» из-за позорного поступка
Песня из фильма с Муравьевой стала причиной грандиозного скандала: дело вот в чем
На этот обман в «Клоне» закрывали глаза: вот какие мусульманские обычаи нарушили в сериале
С этими фильмами Михалков чуть не получил премию «Оскар»: сейчас о них не помнят
От советских людей скрывали годами: «Бриллиантовая рука» нагло скопирована у иностранцев
Вот тебе, Надя, и Новый год: Рязанов подсмотрел «Иронию судьбы» у иностранцев и выдал за свою
Басилашвили был в ужасе, когда ему предложили целовать Гурченко: понять актера легко
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить