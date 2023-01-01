Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Абсурдно плохая идея Абсурдно плохая идея
Киноафиша Фильмы Абсурдно плохая идея Абсурдно плохая идея, 2023: актеры и роли
Järjettömän paska idea Абсурдно плохая идея 2023 / Финляндия
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Абсурдно плохая идея, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
В ролях
Джоанна Хаартти Joanna Haartti Микко Кауппила Mikko Kauppila Лия Клемола Leea Klemola Иина Куустонен
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Бугимен. Начало легенды
Бугимен. Начало легенды
2023, Испания / Уругвай, приключения, комедия, ужасы
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Тайна заколдованного зеркала
Тайна заколдованного зеркала
2023, Швеция, приключения, комедия, семейный
Капитан Марвел 2
Капитан Марвел 2
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение
Дети этого не замечали: необычные детали в советском «Аладдине» увидели только взрослые
Все говорят неправильно: что Басков годами скрывал о своей фамилии
Еще одна дочь — от Ларионовой: Вертинский умер, прежде чем увидел эту малышку
На «Брате-2» история не закончилась: что случилось с Багровым после возвращения из США
Бортко был в шоке: Евстигнеев чуть не потерял роль в «Собачьем сердце» из-за позорного поступка
Песня из фильма с Муравьевой стала причиной грандиозного скандала: дело вот в чем
На этот обман в «Клоне» закрывали глаза: вот какие мусульманские обычаи нарушили в сериале
С этими фильмами Михалков чуть не получил премию «Оскар»: сейчас о них не помнят
От советских людей скрывали годами: «Бриллиантовая рука» нагло скопирована у иностранцев
Вот тебе, Надя, и Новый год: Рязанов подсмотрел «Иронию судьбы» у иностранцев и выдал за свою
Басилашвили был в ужасе, когда ему предложили целовать Гурченко: понять актера легко
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше