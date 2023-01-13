Абсурдно плохая идея, 2023

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о выходе в прокат 5.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 2023 Премьера в мире 13 января 2023 В ролях Джоанна Хаартти Микко Кауппила Лия Клемола Иина Куустонен Все актеры и съемочная группа 1 постер

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