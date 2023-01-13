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Абсурдно плохая идея Абсурдно плохая идея
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Järjettömän paska idea

Абсурдно плохая идея, 2023

2023 / Финляндия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 13 января 2023
В ролях
Джоанна Хаартти
Микко Кауппила
Лия Клемола
Иина Куустонен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Абсурдно плохая идея 1 постер
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