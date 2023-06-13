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Постер фильма Наше сердце
5.8
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5.8

Наше сердце

, 1947
Nashe serdtse
СССР / драма / 18+
Постер фильма Наше сердце
5.8

О фильме

Начало Великой Отечественной войны. Летчик-истребитель Саша Самохин воюет на передовой и разрабатывает новую тактику ведения воздушного боя. В далеком городе в тылу конструктор Казаков проектирует новый сверхскоростной самолет. Когда в Москве дают разрешение собрать этот самолет, на его испытания направляют Александра Самохина, ставшего уже Героем Советского Союза.

В ролях

Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
Aleksandr Samokhin
Нина Зорская
Нина Зорская
Olya Korneyeva
Виктория Германова
Varya Ivanovna
Владимир Дружников
Владимир Дружников
Sergey Kazakov
Юрий Любимов
Юрий Любимов
Yakov Lapshin
Андрей Петров
Andrey Gusenko
Василий Зайчиков
Potapych
Нина Архипова
Нина Архипова
Katya
Александр Ханов
Zurov
Алексей Алексеев
Inzhener
Режиссер Александр Столпер
Сценарист Евгений Габрилович, Борис Галин, N. Denisov
Композитор Николай Крюков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1947
Премьера в мире 15 апреля 1947
Дата выхода
15 апреля 1947 Россия
15 апреля 1947 СССР
30 января 1948 Чехословакия
Производство Мосфильм
Другие названия
Nashe serdtse, Błyskawica, Naše srce, Our Heart, Pilótaszerelem, Наше сердце

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 13 июня 2023

Отзывы о фильме

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