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Начало Великой Отечественной войны. Летчик-истребитель Саша Самохин воюет на передовой и разрабатывает новую тактику ведения воздушного боя. В далеком городе в тылу конструктор Казаков проектирует новый сверхскоростной самолет. Когда в Москве дают разрешение собрать этот самолет, на его испытания направляют Александра Самохина, ставшего уже Героем Советского Союза.
|15 апреля 1947
|Россия
|15 апреля 1947
|СССР
|30 января 1948
|Чехословакия