Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Лиза
Лиза, 2022: актеры и роли
Лиза
2022 / Россия
7.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Лиза, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кмель Нтсама
В ролях
Алексей Капишников
Александра Грибко
Марина Вайнбранд
Александр Суворов
Aleksandr Suvorov
Елизавета Медведева
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дворец
Рецензия
Отзывы
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Хоккейные папы
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Большое маленькое приключение
Отзывы
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Тайна заколдованного зеркала
Отзывы
2023, Швеция, приключения, комедия, семейный
Бугимен. Начало легенды
Отзывы
2023, Испания / Уругвай, приключения, комедия, ужасы
Капитан Марвел 2
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Белый список
Отзывы
2022, Россия, криминал, драма, детектив
Related video
Ушел, хлопнув дверью: вот почему Меньшов променял Алентову на другую
Многое объясняют: детали, которые зря не упомянули в «Афоне»
Мужу Гундарева изменяла с мечтой всех советских школьниц: женщины поймут, когда увидят
Кончаловский выжал все соки: у измученной Высоцкой случился срыв
Уже все забыли: русские фамилии, которые теперь популярны, раньше давали только каторжникам и маргиналам
Самый переоцененный советский фильм: на эти недостатки «Гостьи из будущего» раньше закрывали глаза
До революции это блюдо готовили на праздники в каждом доме: в 100 раз лучше мяса по-французски
Из «сквашенного» белка: правда ли, что самый известный советский торт придумали по ошибке
Жиган-лимон — мальчишка симпатичный: возмужавший сын повторил судьбу Круга
В сериале «Екатерина» наврали про главного фаворита: что не так с историей Ланского
Жалеет до сих пор: Киркоров откровенно сообщил о своей главной ошибке
Цискаридзе — единственный, кто унизил известную актрису: даже бездомные ее жалели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить