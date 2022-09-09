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Постер фильма Большой перерыв
6.6
Киноафиша Фильмы Большой перерыв
6.6

Большой перерыв

, 2022
Didi shesveneba
Грузия / драма / 18+
Постер фильма Большой перерыв
6.6

В ролях

Шако Марианашвили
Tsitsi
Георгий Шарвашидзе
Guga
Сандро Каландадзе
Pochkua
Гага Шишинашвили
Gulo
Davit Chitaia
Chito
Goga Kobalia
Kuku
Giorgi Mazavrishvili
Devdara
Bidzina Nijaradze
School Guard
Mariam Pirtskhalava
Nino
Gigi Rekhviashvili
Estate
Режиссер Давид Пирцхалава
Сценарист Давид Пирцхалава
Композитор Нодар Нозадзе, Ника Паниашвили, Давид Пирцхалава
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Грузия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 9 сентября 2022
Дата выхода
23 сентября 2022 Грузия R
Производство Millimeter Film
Другие названия
Didi shesveneba, A Long Break, Uzun aradan sonra

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 13 января 2023

Отзывы о фильме

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