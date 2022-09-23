Большой перерыв, 2022

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о выходе в прокат 6.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 1 час 50 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 23 сентября 2022 Режиссер Давид Пирцхалава В ролях Шако Марианашвили Георгий Шарвашидзе Сандро Каландадзе Гага Шишинашвили Все актеры и съемочная группа 1 постер

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