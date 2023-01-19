Нанпакал Нерату Маяккам, 2022

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о выходе в прокат 8.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8.9 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 19 января 2023 Режиссер Лиджо Джосе Пеллиссери В ролях Маммутти Рамья Пандиан Ашвант Ашоккумар Прамод Шетти Все актеры и съемочная группа 1 постер

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